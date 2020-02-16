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2020-02-16T13:38+0300
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В комитете ГД ответили на критику методов борьбы с коррупцией в России
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РИА Новости

В комитете ГД ответили на критику методов борьбы с коррупцией в России

13:38 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДепутат, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак
Депутат, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Депутат, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российское общество заболело борьбой с коррупцией, не понимая, что для изменения ситуации необходимо в первую очередь обратить внимание на духовно-нравственную составляющую, низкий уровень которой является основной питательной средой для коррупции, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.
Ранее глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видео которой выложено в группе "ГТРК Кострома" в соцсети "ВКонтакте".
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"И здесь (в борьбе с коррупцией – Прим. ред.) есть перегибы, потому что мы сейчас порой любое явление рассматриваем с точки зрения коррупционной составляющей. Любому явлению пытаемся ярлык приклеить, хотя там и близко нет этой коррупции. Я сделал, допустим, подарок моему товарищу, чиновнику, я ему сделал подарок. Я бы его и так сделал – был бы он чиновником, не был бы чиновником. Мы заболели вот этой борьбой, не понимая, что надо совершенно другую составляющую иметь в виду в первую очередь, духовно-нравственную – вот, где питательная среда для коррупции", - сказал Рыжак РИА Новости.

Депутат отметил, что борьба с коррупцией продолжается уже долгое время и, к сожалению, не всегда приносит ощутимые результаты, уточнив, что он видит причины этого не только в недостатках законодательства, деятельности правоохранительных органов, хотя это тоже имеет место быть, а в низком духовно-нравственном уровне.
"Если само общество здоровое в полной мере, то само общество - общественное мнение, роль общественных организаций, роль СМИ, роль правоохранительных органов… Ведь у нас богатый человек считается успешным. И большинство думает о том, как разбогатеть, не трудом, а просто так. Это проникает в сознание человеческое, и человек обогащается любой ценой", - заключил Рыжак.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Вчера, 12:47
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Николай РыжакСергей СитниковГосдума РФРоссияОбщество
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