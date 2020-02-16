В комитете ГД ответили на критику методов борьбы с коррупцией в России

"И здесь (в борьбе с коррупцией – Прим. ред.) есть перегибы, потому что мы сейчас порой любое явление рассматриваем с точки зрения коррупционной составляющей. Любому явлению пытаемся ярлык приклеить, хотя там и близко нет этой коррупции. Я сделал, допустим, подарок моему товарищу, чиновнику, я ему сделал подарок. Я бы его и так сделал – был бы он чиновником, не был бы чиновником. Мы заболели вот этой борьбой, не понимая, что надо совершенно другую составляющую иметь в виду в первую очередь, духовно-нравственную – вот, где питательная среда для коррупции", - сказал Рыжак РИА Новости.