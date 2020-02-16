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Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
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РИА Новости

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

10:41 16.02.2020 (обновлено: 11:08 16.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видео которой выложено в группе "ГТРК Кострома" в соцсети "ВКонтакте".
Губернатору задали вопрос про стоимость аренды помещения в бизнес-центре, где проходила встреча с журналистами. Ситников признался, что не знает, и попросил ответить на этот вопрос организаторов пресс-конференции. Те объяснили, что зал им предоставили бесплатно.
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Тогда журналист поинтересовался, не является ли это нарушением антикоррупционного законодательства. Губернатор ответил, что вряд ли можно считать общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, преступлением.
"Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что, если тебе жена бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?" — пошутил он.
Ситников добавил, что страшнее самой коррупции — борьба с ней. "К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе", — заключил он.
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Сергей СитниковКостромская областьКоррупцияОбществоПолитика
Популярные комментарии
А борьба и не ведется, ведется только показательные задержания и процессы. Для реальной борьбы необходимы всеобщее декларирование, конфискация и налог на вывод денег за рубеж. Но власть против себя бороться не будет, это как пчелы против меда.
16 февраля, 11:22
Комарик Кровопийца
237533020
Это типа - да оставьте уж вы нас в покое, вы бы тоже брали, но вам не дают, а нам дают.
16 февраля, 11:11
evt68
1452427116
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