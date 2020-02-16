Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Губернатору задали вопрос про стоимость аренды помещения в бизнес-центре, где проходила встреча с журналистами. Ситников признался, что не знает, и попросил ответить на этот вопрос организаторов пресс-конференции. Те объяснили, что зал им предоставили бесплатно.

Тогда журналист поинтересовался, не является ли это нарушением антикоррупционного законодательства. Губернатор ответил, что вряд ли можно считать общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, преступлением.

"Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что, если тебе жена бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?" — пошутил он.