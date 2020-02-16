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Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
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РИА Новости

Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

12:47 16.02.2020 (обновлено: 16:06 16.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В пресс-службе губернатора Костромской области в беседе с "Говорит Москва" пояснили слова губернатора Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
В пресс-службе отметили, что журналист задал вопрос о стоимости и условиях аренды зала, где происходила пресс-конференция губернатора в течение двух часов. По словам организаторов, зал был предоставлен бесплатно, что по мнению журналиста является коррупцией и подарком главе Костромской области. На это глава Ситников ответил, что встречу со СМИ вряд ли можно считать подарком конкретно губернатору.
"Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было", — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что Ситников говорил о недостатках антикоррупционных мер.
"Мы здравые люди, мы понимаем, что два часа общения с журналистами. Считается ли это подарком губернатору?", — заявили в пресс-службе. Это, как отмечается, есть на видео с пресс-конференции главы области в Сети.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
14 января, 08:05
Кудрин оценил ущерб от коррупции в России
Ранее глава Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
"Мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе", — пояснил он.
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Сергей СитниковКостромская областьОбщество
Популярные комментарии
Хорошо, что в России коррупция отсутствует как явление, поэтому остаётся только посмеяться вместе с губернатором. А вот другим государствам так не повезло. Вы только посмотрите, что творится на Украине!
16 февраля, 13:45
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
32350113
Я уверен, что у каждого главы региона или губернатора есть своя квартирка, набитая под потолок деньгами. Разумеется, честно заработанными)
16 февраля, 14:40
Дмитрий
3620304
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