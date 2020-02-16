Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

В пресс-службе отметили, что журналист задал вопрос о стоимости и условиях аренды зала, где происходила пресс-конференция губернатора в течение двух часов. По словам организаторов, зал был предоставлен бесплатно, что по мнению журналиста является коррупцией и подарком главе Костромской области. На это глава Ситников ответил, что встречу со СМИ вряд ли можно считать подарком конкретно губернатору.

"Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было", — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что Ситников говорил о недостатках антикоррупционных мер.

"Мы здравые люди, мы понимаем, что два часа общения с журналистами. Считается ли это подарком губернатору?", — заявили в пресс-службе. Это, как отмечается, есть на видео с пресс-конференции главы области в Сети.

Ранее глава Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.