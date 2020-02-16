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2020-02-16T12:28+0300
https://ria.ru/20200216/1564838796.html
Уровень поддержки правительства Японии упал до 41%
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_367:507:3106:2048_1036x0_80_0_0_231318f68501742d3dfcc8ab77f9c317.jpg
РИА Новости

Уровень поддержки правительства Японии упал до 41%

12:28 16.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы в столице Японии Токио
Небоскребы в столице Японии Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Небоскребы в столице Японии Токио. Архивное фото
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его правительства снизился на 8,3 процентного пункта по сравнению с январем - до 41%, что стало самым резким падением рейтинга действующего кабмина с марта 2018 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо.
Опрос проводился по телефону 15 и 16 февраля. Данные о числе опрошенных пока не приводятся.
Автомобиль скорой помощи в Японии
15 февраля, 10:25
В одной из больниц Японии заподозрили массовое заражение коронавирусом
Более 82% респондентов выразило беспокойство относительно возможного негативного влияния вспышки нового коронавируса на японскую экономику. Но в то же время более 63% опрошенных считают, что решение правительства об ограничении въезда для ряда иностранцев было правильным.
Ранее в воскресенье министр здравоохранения Японии сообщил, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 70 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек. К настоящему времени тестирование было проведено для более 1,2 тысячи из примерно 3,4 тысячи человек, находящихся на судне. Среди них 24 гражданина России. Ни у кого из них на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

У россиян коронавируса не выявили.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Об аналогичных мерах заявили в Канаде и Греции. Россияне с просьбой об эвакуации с судна пока не обращались.
Внутри Японии, не учитывая заболевших на судне, подтверждены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Правительство Японии разработало в четверг пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки в связи с эпидемией — это прежде всего туристический и гостиничный бизнес – окажут помощь и предоставят займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).
Государственные флаги России (справа) и Японии
15 февраля, 17:40
Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысяч человек, скончались 1665, излечились 9419. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
440030
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