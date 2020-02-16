Уровень поддержки правительства Японии упал до 41%

ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Уровень поддержки премьер-министра Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его правительства снизился на 8,3 процентного пункта по сравнению с январем - до 41%, что стало самым резким падением рейтинга действующего кабмина с марта 2018 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством Киодо

Опрос проводился по телефону 15 и 16 февраля. Данные о числе опрошенных пока не приводятся.

Более 82% респондентов выразило беспокойство относительно возможного негативного влияния вспышки нового коронавируса на японскую экономику. Но в то же время более 63% опрошенных считают, что решение правительства об ограничении въезда для ряда иностранцев было правильным.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Японии сообщил, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 70 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек. К настоящему времени тестирование было проведено для более 1,2 тысячи из примерно 3,4 тысячи человек, находящихся на судне. Среди них 24 гражданина России. Ни у кого из них на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.

Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Об аналогичных мерах заявили в Канаде и Греции. Россияне с просьбой об эвакуации с судна пока не обращались.

Внутри Японии, не учитывая заболевших на судне, подтверждены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Правительство Японии разработало в четверг пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки в связи с эпидемией — это прежде всего туристический и гостиничный бизнес – окажут помощь и предоставят займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).