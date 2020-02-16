Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин сравнил намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму с "объявлением войны России". Об этом он заявил в беседе с "Вечерней Москвой".
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
"Я так понимаю, он (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) собирается провести выборы по украинским законам, значит, сначала завоевать, а потом уже проводить. Это что, получается, он России войну объявил?" – задался вопросом Жарихин.
По его мнению, украинский лидер позволил себе безответственное заявление на серьезном форуме, посвященном безопасности в Европе.
"Степень неадекватности, даже не в качестве хорошего менеджера, а в качестве президента, зашкаливает, – отметил эксперт.
Он считает, что подобное высказывание является примером несамостоятельности Зеленского.
"Это заявление он сделал, чтобы его восприняли как решительного политика, а воспринимают как безответственного идиота, который мелет языком и даже не понимает, к каким последствиям могут привести его слова", – заключил специалист.
Ранее российские парламентарии заявили, что намерение Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо.