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2020-02-16T00:35+0300
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Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
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РИА Новости

Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"

00:35 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин сравнил намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму с "объявлением войны России". Об этом он заявил в беседе с "Вечерней Москвой".
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.

"Я так понимаю, он (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) собирается провести выборы по украинским законам, значит, сначала завоевать, а потом уже проводить. Это что, получается, он России войну объявил?" – задался вопросом Жарихин.

По его мнению, украинский лидер позволил себе безответственное заявление на серьезном форуме, посвященном безопасности в Европе.

"Степень неадекватности, даже не в качестве хорошего менеджера, а в качестве президента, зашкаливает, – отметил эксперт.

Он считает, что подобное высказывание является примером несамостоятельности Зеленского.

"Это заявление он сделал, чтобы его восприняли как решительного политика, а воспринимают как безответственного идиота, который мелет языком и даже не понимает, к каким последствиям могут привести его слова", – заключил специалист.

Ранее российские парламентарии заявили, что намерение Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 15:51
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
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Ситуация на УкраинеВладимир ЖарихинДонбассМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийЕвропаРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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