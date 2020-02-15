В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
Так политики прокомментировали слова украинского лидера, рассказавшего о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
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Сенатор Сергей Цеков назвал планы Киева абсурдными.
"Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество", — сказал он в комментарии телеканалу RT, напомнив, что полуостров в 2014 году окончательно вошел в состав России.
Член верхней палаты парламента Алексей Пушков, в свою очередь, сравнил "мечты" Зеленского провести выборы в Крыму с возможностью полета Украины на Марс.
"Зеленский витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики", - написал он в твиттере.
Аналогичного мнения придерживается первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Политик отметил, что о проведении выборов на полуострове по украинским законам "не может быть и речи".
"Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", — заявил он РИА Новости.
Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, допустил, что Зеленский мог бы провести выборы для граждан Украины в Крыму.
"Для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам: в частности, признание российского статуса Крыма", — сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий Виктор Водолацкий в комментарии РИА Новости, наоборот, отметил, что Россия никогда не допустит, чтобы в ее субъекте кто-то проводил выборы.
"Он (данный пункт речи Зеленского – ред.) абсурден, смешон, и, скорее всего, у многих политиков было удивление, что человек такого уровня мог такое сказать", - удивился депутат.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов также счет слова Зеленского неудачной шуткой.
"Желание Зеленского провести выборы в Крыму выглядит не столько комично, сколько как-то несерьезно.", - сказал он РИА Новости.
Бальбек подчеркнул, что выборы на полуострове могут пройти, только если Зеленский публично признает, что избирательные участки его государства находятся на российской территории.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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