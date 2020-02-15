В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Так политики прокомментировали слова украинского лидера, рассказавшего о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.

Сенатор Сергей Цеков назвал планы Киева абсурдными.

"Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество", — сказал он в комментарии телеканалу RT, напомнив, что полуостров в 2014 году окончательно вошел в состав России.

Член верхней палаты парламента Алексей Пушков, в свою очередь, сравнил "мечты" Зеленского провести выборы в Крыму с возможностью полета Украины на Марс.

"Зеленский витает то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях, но вне реальной политики", - написал он в твиттере

Аналогичного мнения придерживается первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Политик отметил, что о проведении выборов на полуострове по украинским законам "не может быть и речи".

"Все это глупости. Подобные заявления вызывают только сожаление по отношению к нынешней украинской власти", — заявил он РИА Новости.

Депутат Руслан Бальбек, в свою очередь, допустил, что Зеленский мог бы провести выборы для граждан Украины в Крыму.

"Для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам: в частности, признание российского статуса Крыма", — сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT

Парламентарий Виктор Водолацкий в комментарии РИА Новости, наоборот, отметил, что Россия никогда не допустит, чтобы в ее субъекте кто-то проводил выборы.

"Он (данный пункт речи Зеленского – ред.) абсурден, смешон, и, скорее всего, у многих политиков было удивление, что человек такого уровня мог такое сказать", - удивился депутат.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов также счет слова Зеленского неудачной шуткой.

"Желание Зеленского провести выборы в Крыму выглядит не столько комично, сколько как-то несерьезно.", - сказал он РИА Новости.

Бальбек подчеркнул, что выборы на полуострове могут пройти, только если Зеленский публично признает, что избирательные участки его государства находятся на российской территории.