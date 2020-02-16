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ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
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РИА Новости

ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков

00:28 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Евросоюз попал в собственную ловушку, когда ввел санкции против России, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Пушков обратил внимание на слова главы государства, однако решил их уточнить.
"Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", — отметил Пушков.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры, российская сторона прибегла к контрсанкциям, взяла курс на импортозамещение.
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Эммануэль МакронОтветные меры России на санкцииСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФЕвросоюзАлексей ПушковФранцияЕвропаРоссияВ мире
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