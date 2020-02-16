ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Евросоюз попал в собственную ловушку, когда ввел санкции против России, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Пушков обратил внимание на слова главы государства, однако решил их уточнить.
"Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку", — отметил Пушков.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее ограничительные меры, российская сторона прибегла к контрсанкциям, взяла курс на импортозамещение.
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Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Европейского союза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.