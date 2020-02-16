"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Участникам 56-й Участникам 56-й Мюнхенской конференции по безопасности предложили разгадать ребус. Его условия таковы: США Европе угрожает "беззападность" и надо срочно предотвратить ее распространение. Что означает этот термин и как с ним жить, разгадывали главы делегаций, министры и просто зеваки. Расшифровать "беззападность" попыталось и РИА Новости.

Мюнхенская интрига

Каждый год от Мюнхенской конференции по безопасности, куда в середине февраля традиционно съезжаются главы государств и правительств, министры иностранных дел и главы оборонных ведомств, ожидают некой сенсации или хотя бы интриги. И на этот раз ожидания не обманули.

Доклад о наиболее значимых событиях мировой политики за год, который традиционно публикуется перед началом конференции, организаторы назвали "Westlessness". На русский язык это можно перевести как "мир без Запада". Но обозначить понятие одним словом не только на русском, но и других мировых языках оказалось непросто: "девестернизация", "менеезападноцентричность", "внезападность" — фантазии переводчиков не было предела. В итоге остановились на слове "беззападность".

"Мир становится менее западным. Но что еще важнее, менее западным становится сам Запад. Это то, что мы называем "беззападностью", — признавались авторы доклада.

Авторы подчеркивали, что еще несколько лет назад единство западного мира основывалось на либеральной демократии, правах человека, рыночной экономике и международном сотрудничестве. Но сегодня все больше стран мира, хоть и признают важность этих ценностей, не ориентируются на опыт Европы и США, что и вызывает озабоченность составителей доклада.

"Сегодня значение Запада все больше оспаривается. Мы — свидетели "распада Запада" как относительно сплоченной геополитической конфигурации", — констатировали они.

Основными провокаторами раздробленности и "заката западного мира" авторы называют Россию и Китай. Тем не менее признают, что не считаться с мнением Москвы становится все сложнее.

"Россия зарекомендовала себя игроком, которого нельзя игнорировать. В максимально короткие сроки Москва раскрыла все свои интересы: вернулась в Сирию, вернулась в Ливию, вернулась в Африку, присутствует в каждом кризисе из-за наших слабостей или ошибок", — говорится в докладе.

Примечательно, что раздел о России авторы провокационно назвали "Путемкинское государство", по аналогии с выражением "потемкинская деревня". Однако объяснений, чем обусловлено это название, в докладе нет. И как раз в этом участник Мюнхенской конференции от российской делегации, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов видит противоречие.

"Потемкинское государство — это, по сути, фейк, несуществующая страна, и за ее фасадами ничего нет. Однако далее авторы пишут, какая Россия опасная, агрессивная, страшная. И тут возникает двусмысленность или даже когнитивный диссонанс. Составителям исследования надо определиться. Если Россия — это потемкинская деревня, то, получается, и угроза не может быть значительной. Если же Запад действительно всерьез опасается Москвы, то почему тогда страна названа "потемкинской"?" — в беседе с РИА Новости задается вопросом Андрей Кортунов.

В "беззападности" мира и самого Запада порицается и Китай. Организаторы Мюнхенской конференции призвали Пекин ответственно подходить к своей роли нового незападного центра силы. "Китай со временем тоже воспримет либеральные ценности и станет заинтересованной стороной в либеральном мире, возглавляемом Западом", — выразили надежду авторы доклада.

В том, что на смену "беззападности" вернется мир во главе с США и Европой, авторы доклада нисколько не сомневаются. Надо лишь провести работу над ошибками, убеждены они.

"Фантом российской угрозы"

Российскую делегацию на Мюнхенской конференции в этом году возглавлял Сергей Лавров . В своем выступлении он сразу призвал Запад перестать "культивировать фантом российской угрозы" и начать диалог: пора, пока не поздно, вспомнить, что нас объединяет.

"В европейских делах остро ощущается кризис доверия. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры — все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны", — заявил Лавров.

Глава МИД России напомнил участникам конференции об инициативе Владимира Путина созвать саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, США, Великобритании, Франции, Китая — и в таком формате начать обсуждение наиболее серьезных проблем.

"Речь не идет о создании еще одного "закрытого клуба", где кулуарно будут решаться судьбы человечества. Наша идея в том, чтобы "пятерка" государств, которые по Уставу ООН несут особую ответственность, проявила волю и подготовила рекомендации для оздоровления международного общения, восстановления доверия между его участниками", — пояснил министр.

Еще одна тема, которую поднял Лавров, касалась искажения исторической памяти. Он назвал "прискорбным" тот факт, что в преддверии 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне многие страны "помещают на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы".

"Оставим эти лживые инсинуации на совести их авторов. Мы же сохраняем память и о решающей роли Красной армии, народов Советского Союза в разгроме фашизма, и о духе союзничества в годы войны, о способности государств объединиться для борьбы с общей угрозой. Единства такого масштаба нам не хватает сейчас", — подытожил Лавров.

Новые проекты и деньги США в Европе

В центре внимания участников конференции было и выступление Майка Помпео . Но по приезде в Мюнхен госсекретарь США провел сначала ряд двусторонних встреч с главами делегаций из других стран. В числе первых — переговоры с Сергеем Лавровым.

Диалог глав внешнеполитических ведомств США и России прошел за закрытыми дверями, и детали не разглашались. Прощались политики уже в присутствии журналистов. Пожимая руку Лаврову, Помпео улыбнулся и громко произнес "Good luck!"

Но самому Помпео было не до иронии. Свое выступление в Мюнхене он начал с критики тех, кто сомневается в лидерстве Запада. По мнению госсекретаря, в противостоянии с оппонентами либеральных ценностей США и Европа "непременно окажутся победителями".

"Многие из вас считают себя реалистами. Но я вам скажу, что такое реализм. Запад — побеждает. Свобода и демократия — побеждают", — заявил Помпео.

Госсекретарь раскритиковал те страны Запада, которые сомневаются в успешности НАТО. Более того, он призвал страны Евросоюза развивать новые интеграционные проекты, которые позволят снизить зависимость от российских энергоресурсов и в целом обезопасят от Москвы. В числе наиболее приоритетных Помпео назвал реализацию проекта "Междуморья", или "Инициативы трех морей", много лет лоббируемого Польшей. Его суть в объединении государств ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Путем такой интеграции страны могут развивать инфраструктурные проекты, а главное — сообща защищаться от российской угрозы.

В дни проведения Мюнхенской конференции по безопасности в баварской столице традиционно проходят антивоенные и антинатовские демонстрации #Мюнхен #конференция #НАТО pic.twitter.com/6YqHIJv9XF — Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 15, 2020

"Мы предлагаем выделить до одного миллиарда долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", — пообещал Помпео.

При этом он призвал подключить к участию в проекте и Украину. Впрочем, с той же целью: защитить Киев от "руки Москвы".

Большая часть выступления госсекретаря США была посвящена критике Китая. Именно эту страну администрация Дональда Трампа продолжает считать главной мировой угрозой.

"Победа на нашей стороне, и не верьте тем, кто говорит иначе", — торжественно заключил Помпео.

Ток-шоу Зеленского

Пожалуй, ни для кого Мюнхенская конференция не была столь волнительной, как для Владимира Зеленского . В баварской столице он выступал впервые, и внимание к его речи было повышенное. Послушать президента Украины пришли действующие и отставные политики. Желающих оказалось так много, что некоторым опоздавшим к началу выступления не хватило мест. Когда Зеленский начал говорить, за дверями раздавались возмущенные крики тех, кто остался без места в зале.

Место в первых рядах успела занять бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Пока украинский президент выступал, она ни на минуту не сводила с него взгляда, словно опасаясь упустить что-то важное лично для нее.

Речь Зеленского была не похожа на те, что произносили в Мюнхене высокопоставленные чиновники. Она скорее напоминала привычный для него жанр ток-шоу. Президент представил несколько тезисов, много шутил, общался с залом. Все говорило о том, что "мюнхенский формат" пришелся ему по душе. Аудитория, впрочем, тоже получила удовольствие от шуток Зеленского. Но говорил он много и о серьезном.

Президент Украины начал с того, как продвигается реализация Минских соглашений. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая ДНР, ЛНР и даже Крым.

"В Луганской и Донецкой областях нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными. И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству и без контроля над нашей границей", — заявил Зеленский. При этом подчеркнул, что Киев готов к диалогу с населением Донбасса, но не с лидерами этих территорий.

Что касается запланированной на апрель встречи "нормандского формата", то Зеленский уверил, что делает все возможное, чтобы она состоялась. При этом он призвал ускорить процесс обмена удерживаемых лиц сторонами конфликта на юго-востоке Украины.

На вопрос о том, как он относится к ситуации вокруг импичмента Трампа Зеленский сказал, что всегда хотел получить Оскар и быть популярным в США, и вот - он популярен в #США. #Зеленский pic.twitter.com/aaEotkWsJg — Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 15, 2020

Зеленского ожидаемо спросили из зала, что он думает об импичменте Трампа и своей причастности к этому процессу. Сначала президент сказал, что не согласен с теми, кто уверен в тотальной коррупционности украинских властей. "Давайте начнем изменять ощущение от Украины, что она коррумпирована", — сказал он.