Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули", - написала она в фейсбуке, в шутку отметив, что американцы "мало кому сейчас желают что-то хорошее".

Источник РИА Новости в российской делегации ранее также сообщил, что в Мюнхене прошла краткая встреча Лаврова и Помпео.

Захарова рассказала, что у российской делегации запланировано в Мюнхене большое количество встреч, контактов и переговоров. В эти дни участники мероприятия намерены обсудить нынешнюю ситуацию в трансатлантических отношениях, новые вызовы и угрозы современности, включая климатические изменения, а также влияние возросшего протекционизма в торговле и технологического прогресса на международную безопасность.

В начале января Лавров и Помпео уже проводили телефонные переговоры. Тогда стороны обсудили обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, а также убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Также в декабре глава МИД России посетил США с визитом, в ходе которого встретился с Дональдом Трампом и Майком Помпео. Позже американский лидер заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. По его словам, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.

Конференция в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в 56-й раз с 14 по 16 февраля. В ней участвуют более 800 делегатов, среди которых 150 глав государств, премьер-министров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Конференция впервые прошла в 1963 году и представляла собой саммит представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. Теперь же она представляет собой международный дискуссионный форум для дипломатов, бизнесменов, ученых, военных, политических и общественных деятелей.