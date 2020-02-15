Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули", - написала она в фейсбуке, в шутку отметив, что американцы "мало кому сейчас желают что-то хорошее".
Источник РИА Новости в российской делегации ранее также сообщил, что в Мюнхене прошла краткая встреча Лаврова и Помпео.
Захарова рассказала, что у российской делегации запланировано в Мюнхене большое количество встреч, контактов и переговоров. В эти дни участники мероприятия намерены обсудить нынешнюю ситуацию в трансатлантических отношениях, новые вызовы и угрозы современности, включая климатические изменения, а также влияние возросшего протекционизма в торговле и технологического прогресса на международную безопасность.
В начале января Лавров и Помпео уже проводили телефонные переговоры. Тогда стороны обсудили обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, а также убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Также в декабре глава МИД России посетил США с визитом, в ходе которого встретился с Дональдом Трампом и Майком Помпео. Позже американский лидер заявил, что провел "очень хорошую встречу" с российским министром. По его словам, политики обсудили Иран, Северную Корею, договор РСМД, а также контроль над ядерными вооружениями.
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Конференция в Мюнхене
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в 56-й раз с 14 по 16 февраля. В ней участвуют более 800 делегатов, среди которых 150 глав государств, премьер-министров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Конференция впервые прошла в 1963 году и представляла собой саммит представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. Теперь же она представляет собой международный дискуссионный форум для дипломатов, бизнесменов, ученых, военных, политических и общественных деятелей.
Хотя на заседании не принимают итоговых документов, конференция является относительно нейтральным местом для встреч политиков из разных государств и считается важной переговорной площадкой.