Во время Конференции ООН по изменению климата в Бонне, Германия

Киотский протокол – дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992). Подписан в Киото (Япония) в декабре 1997 года 159 государствами. Открыт для подписания 16 марта 1998 года.

Вступил в силу 16 февраля 2005 года после того, как его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам "парниковых" газов превышает 55% (по состоянию на 1990 год).

Подписавшие документ страны договорились о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление.

Документ предусматривал, что в период с 2008 года по 2012 год общий объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных газов должен сократиться на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Каждое государство получило определенные квоты на выброс в атмосферу вредных газов. Если какая-либо страна не использует полностью свои лимиты, то она имела право их продать. По мнению экспертов ООН, такой механизм должен был способствовать поступлению в развивающиеся страны значительных ресурсов, которые они могли использовать для борьбы с негативными тенденциями, вызванными изменением климата.

Согласно Протоколу, Евросоюз должен сократить выбросы на 8% , Япония и Канада – на 6%, страны Восточной Европы и Прибалтики – в среднем на 8%, Россия и Украина – сохранить среднегодовые выбросы в 2008-2012 годах на уровне 1990 года. Страны Евросоюза в одностороннем порядке обязались сократить на 20% выбросы парниковых газов к 2020 году.

Развивающиеся страны, а также Китай и Индия обязательств на себя не брали.

Соединенные Штаты Америки заявили о неучастии в протоколе до 2013 года.

Киотский протокол был ратифицирован 191 страной и одним региональным содружеством – Европейским союзом.

Россия подписала Киотский протокол в марте 1999 года, но тогда не ратифицировала. 22 октября 2004 года Госдума РФ одобрила проект ФЗ "О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата", 4 ноября закон подписал президент РФ. 18 ноября 2004 года генеральному секретарю ООН была передана на хранение ратификационная грамота протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Первый период обязательств по протоколу истек 31 декабря 2012 года.

Обязательства в рамках Киото-2 приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. О своем отказе участвовать в нем заявили Россия, Япония и Новая Зеландия, а также Канада, которая в декабре 2011 года официально вышла из соглашения.

Для вступления Поправки в силу требуется ее принятие как минимум 144 странами. По данным на 12 февраля 2020 года она была принята 135 странами и одним региональным содружеством - Европейским союзом.

Второй период предполагает полный перенос обязательств по протоколу так называемого "горячего воздуха" – квот на выбросы CO2, накопленных в 2008-2012 годах за счет резкого снижения выбросов парниковых газов в 1990-х годах. При этом на операции с квотами накладывается ограничение в 2% от их общего объема, кроме того, ЕС, Австралия и ряд других стран-участниц второго периода обязательств представили политические декларации об отказе покупать "горячий воздух".

В феврале 2015 года по случаю десятилетия принятия Киотского протокола в ООН объявили, что страны, которые взяли на себя обязательства в рамках этого договора, коллективно перевыполнили первоначальные цели и сократили выбросы парниковых газов более чем на 20%.

В ООН отметили, что достижения , которых удалось достичь к моменту десятой годовщины вступления в силу Киотского протокола, свидетельствуют о важности международного сотрудничества в сфере изменения климата.

Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

По данным на 12 февраля 2020 года Соглашение подписали 195 стран и территориальных объединений. Россия ратифицировала Парижское соглашение в сентябре 2019 года.

В ноябре 2019 года правительство Соединенных Штатов Америки официально уведомило ООН о своем решении выйти из Соглашения, оно вступит в силу 4 ноября 2020 года.