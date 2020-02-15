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РИА Наука
2020-02-15T23:51+0300
https://ria.ru/20200215/1564831915.html
Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
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РИА Новости

Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus

23:51 15.02.2020
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© Фото : NASA/Bill IngallsРакета Antares стартует с космодрома в США
Ракета Antares стартует с космодрома в США
© Фото : NASA/Bill Ingalls
Ракета Antares стартует с космодрома в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома Валлопс в Виргинии с кораблем Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты был дан в 15.21 (23.21 мск) и проходит в штатном режиме. Корабль на орбиту выводит ракета-носитель Antares. Она и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman. Ранее старт грузового корабля дважды откладывался по техническим и погодным условиям.
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Корабль доставит на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
В числе прочего экипаж МКС получит свежие овощи и фрукты, в первый раз на станцию доставят твердый сыр - чеддер и испанский манчего.
Среди оборудования, которое должно было отправиться к МКС, был электронный микроскоп, позволяющий получать данные о физических характеристиках материала и его составе. Его собирались опробовать для анализа биологических образцов на орбите, экспериментов с разными материалами, а также изучения частиц на борту МКС, которые могут влиять на работу оборудования. Ранее приходилось ждать отправки груза на Землю и последующего изучения образцов в наземных лабораториях.
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РИА НаукаAntaresМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСАСША
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