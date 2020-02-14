Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз

Старт корабля с космодрома Валлопс в Виргинии должен был состояться еще 9 февраля, но был отменен из-за проблем с наземным оборудованием. В пятницу запуску помешали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер в верхних слоях атмосферы.

"Очередная попытка старта состоится 15 февраля в субботу в 15.21 по времени Восточного побережья США (23.21 мск)", - сообщило НАСА в своем Twitter. Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, на орбиту выведет ракета-носитель Antares.