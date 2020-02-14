Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщили в НАСА.
Старт корабля с космодрома Валлопс в Виргинии должен был состояться еще 9 февраля, но был отменен из-за проблем с наземным оборудованием. В пятницу запуску помешали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер в верхних слоях атмосферы.
"Очередная попытка старта состоится 15 февраля в субботу в 15.21 по времени Восточного побережья США (23.21 мск)", - сообщило НАСА в своем Twitter. Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, на орбиту выведет ракета-носитель Antares.
Ранее сообщалось, что корабль доставит на орбиту 1,6 тонны оборудования, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.