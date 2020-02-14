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РИА Наука
2020-02-14T23:16+0300
https://ria.ru/20200214/1564806468.html
Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз
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РИА Новости

Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз

23:14 14.02.2020 (обновлено: 23:16 14.02.2020)
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© NASAАмериканский космический грузовой корабль Cygnus
Американский космический грузовой корабль Cygnus
© NASA
Американский космический грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщили в НАСА.
Старт корабля с космодрома Валлопс в Виргинии должен был состояться еще 9 февраля, но был отменен из-за проблем с наземным оборудованием. В пятницу запуску помешали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер в верхних слоях атмосферы.
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"Очередная попытка старта состоится 15 февраля в субботу в 15.21 по времени Восточного побережья США (23.21 мск)", - сообщило НАСА в своем Twitter. Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, на орбиту выведет ракета-носитель Antares.
Ранее сообщалось, что корабль доставит на орбиту 1,6 тонны оборудования, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
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