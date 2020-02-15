Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда

"После того, как произошла стрельба, мужчина стал метаться по улице", — после этого, по словам очевидца, он попытался покончить с собой.

"Когда скорая его забирала, он был еще живой", — сообщил собеседник агентства.

В СУ СК подтвердили, что непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он госпитализирован. В настоящее время на месте преступления работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.