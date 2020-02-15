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Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда
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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда

22:44 15.02.2020 (обновлено: 22:46 15.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, застреливший семейную пару и ранивший 13-летнего подростка, после этого пытался покончить с собой, сообщил РИА Новости очевидец происшествия.
Ранее СУ СК России по Калининградской области сообщило, что в субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован.
"После того, как произошла стрельба, мужчина стал метаться по улице", — после этого, по словам очевидца, он попытался покончить с собой.
"Когда скорая его забирала, он был еще живой", — сообщил собеседник агентства.
В СУ СК подтвердили, что непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счеты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он госпитализирован. В настоящее время на месте преступления работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
По информации очевидцев, убитая женщина была беременна.
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Следственный комитет России (СК РФ)Следственноe управлениe по Калининградской областиКалининградская областьРоссияКалининградПроисшествия
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