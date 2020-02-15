Косачев оценил идею "нового формата" переговоров по Ливии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Предложение Предложение Германии привлечь к урегулированию в Ливии страны "евротройки" с подключением Италии может скрывать намерения тешить свои внешнеполитические амбиции и решать свои собственные задачи, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу выступила за участие в урегулировании конфликта в Ливии "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) с подключением к ней Италии.

"Поэтому, полагаю, странам ЕС нужно очень постараться, чтобы убедить всех в своем желании помогать именно Ливии, а не решать свои собственные задачи и тешить внешнеполитические амбиции", - заявил Косачев РИА Новости.

По его словам, любые посреднические усилия в непростом ливийском конфликте, если они работают на достижение договоренностей между противостоящими сторонами, можно только приветствовать.

"Однако в данном случае есть ощущение, что политики ЕС испытывают некую геополитическую ревность в связи с тем, что в Ливии важную роль играют другие игроки, в частности - Россия и Турция. В январе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже тревожился: "Это то, что очень сильно должно волновать всех нас, потому что я уверен: никто не будет счастлив, если на побережье Ливии будет целая цепь баз для ВМС России и ВМС Турции - перед побережьем Италии". То есть дело не столько в Ливии, сколько в тревогах ЕС по поводу усиления других держав в регионе, который в Брюсселе считают важным для себя", - отметил глава международного комитета Совфеда.

Косачев отметил, что ливийский конфликт пока не находит разрешения вовсе не потому, что им пока слишком мало занималась "евротройка" с Италией или без, а потому, что в стране сейчас двоевластие.