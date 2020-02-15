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Косачев оценил идею "нового формата" переговоров по Ливии
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РИА Новости

Косачев оценил идею "нового формата" переговоров по Ливии

22:01 15.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Предложение Германии привлечь к урегулированию в Ливии страны "евротройки" с подключением Италии может скрывать намерения тешить свои внешнеполитические амбиции и решать свои собственные задачи, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу выступила за участие в урегулировании конфликта в Ливии "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) с подключением к ней Италии.
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"Поэтому, полагаю, странам ЕС нужно очень постараться, чтобы убедить всех в своем желании помогать именно Ливии, а не решать свои собственные задачи и тешить внешнеполитические амбиции", - заявил Косачев РИА Новости.
По его словам, любые посреднические усилия в непростом ливийском конфликте, если они работают на достижение договоренностей между противостоящими сторонами, можно только приветствовать.
"Однако в данном случае есть ощущение, что политики ЕС испытывают некую геополитическую ревность в связи с тем, что в Ливии важную роль играют другие игроки, в частности - Россия и Турция. В январе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже тревожился: "Это то, что очень сильно должно волновать всех нас, потому что я уверен: никто не будет счастлив, если на побережье Ливии будет целая цепь баз для ВМС России и ВМС Турции - перед побережьем Италии". То есть дело не столько в Ливии, сколько в тревогах ЕС по поводу усиления других держав в регионе, который в Брюсселе считают важным для себя", - отметил глава международного комитета Совфеда.
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Косачев отметил, что ливийский конфликт пока не находит разрешения вовсе не потому, что им пока слишком мало занималась "евротройка" с Италией или без, а потому, что в стране сейчас двоевластие.
"И нужно, чтобы именно противостоящие стороны достигли прогресса в диалоге друг с другом. В какой мере этому могут поспособствовать именно европейские державы, вопрос пока открытый. Так, итоги берлинской конференции по Ливии были подтверждены резолюцией Совбеза ООН, но эта же резолюция требует от всех государств-членов ООН "не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт". О том, как европейцы в свое время уже поучаствовали в "урегулировании" ливийских проблем, что обернулось в итоге лишь их усугублением и нынешним внутриливийским противостоянием, мир хорошо помнит", - заявил председатель комитета.
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ГерманияОбострение конфликта в ЛивииСовет Федерации РФМюнхенская конференция по безопасностиКонстантин КосачевЛивияИталияВ мире
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