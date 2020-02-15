В Турции рассказали об открытии курорта в "городе-призраке" на Кипре

Вароси защищен резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году.