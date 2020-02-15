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Туризм
2020-02-15T21:12+0300
https://ria.ru/20200215/1564829781.html
В Турции рассказали об открытии курорта в "городе-призраке" на Кипре
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РИА Новости

В Турции рассказали об открытии курорта в "городе-призраке" на Кипре

21:12 15.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковТурецкая республика Северного Кипра
Турецкая республика Северного Кипра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Власти Северного Кипра имеют полное право проводить подготовку к открытию поселения Вароси (турецкое название Мараш) - туристического курорта в Фамагусте, закрытого для посещения с 1974 года, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вароси защищен резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями.
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"Подготовительные работы к открытию района Мараш являются доказательством того, что турки-киприоты не намерены соглашаться на статус-кво в регионе. Открытие района Мараш - не просто пустые слова", - сказал Октай, выступая на заседании "Правовые, политические и экономические аспекты открытия района Мараш", его цитирует агентство Anadolu.
По словам вице-президента Турции, "район Мараш является частью Турецкой республики Северного Кипра", турки-киприоты имеют полное право предпринимать все необходимые меры для обеспечения стабильности и экономического развития своей родины".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году.
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