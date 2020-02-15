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Партия Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией
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РИА Новости

Партия Зеленского объявила "украинский центризм" своей идеологией

19:35 15.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Партия планирует закрепить данную идеологию в уставе.
"Мы можем стать партией активного центризма, который мотивирован на всестороннее и безостановочное развитие Украины… Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это креативный центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем далее закрепить, возможно, на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм как идеология партии власти "Слуга народа", - заявил Корниенко на съезде партии.
По его словам, формула "украинского центризма" состоит в том, что интересы человека являются приоритетом.
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Александр КорниенкоПартия "Слуга народа"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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