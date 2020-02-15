Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми

АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Заявления США по Сирии неубедительны и противоречивы, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.
Ранее прибывший в Анкару спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление на турецком языке, где назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками".
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"Мы весьма обеспокоены поведением США, оно вызывает недоверие. То, что Джеффри назвал наших погибших военных "наши мученики" для нас не является убедительным. Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" - сказал Эрдоган журналистскому пулу, возвращаясь после визита в Пакистан, его цитирует газета Milliyet.
Он отвечал на вопрос об оценке позиции США, которые, наряду с противодействием сирийскому правительству, снабжают оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Позднее Эрдоган заявил, что всего за последние дни при атаках на турецкие наблюдательные посты в районе Идлиба погибли 14 турецких военнослужащих.