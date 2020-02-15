Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми

Он отвечал на вопрос об оценке позиции США, которые, наряду с противодействием сирийскому правительству, снабжают оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Позднее Эрдоган заявил, что всего за последние дни при атаках на турецкие наблюдательные посты в районе Идлиба погибли 14 турецких военнослужащих.