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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T19:34+0300
https://ria.ru/20200215/1564827298.html
Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми
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РИА Новости

Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми

19:32 15.02.2020 (обновлено: 19:34 15.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Заявления США по Сирии неубедительны и противоречивы, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.
Ранее прибывший в Анкару спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сделал заявление на турецком языке, где назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками".
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"Мы весьма обеспокоены поведением США, оно вызывает недоверие. То, что Джеффри назвал наших погибших военных "наши мученики" для нас не является убедительным. Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" - сказал Эрдоган журналистскому пулу, возвращаясь после визита в Пакистан, его цитирует газета Milliyet.
Он отвечал на вопрос об оценке позиции США, которые, наряду с противодействием сирийскому правительству, снабжают оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. Позднее Эрдоган заявил, что всего за последние дни при атаках на турецкие наблюдательные посты в районе Идлиба погибли 14 турецких военнослужащих.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Война в СирииДжеймс ДжеффриИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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