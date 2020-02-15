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В Волгограде пять человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП

19:24 15.02.2020 (обновлено: 19:25 15.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух машин на съезде моста через Волгу в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших на съезде моста через Волгу в Волгограде при столкновении Audi и Toyota Camry.
Как уточнили в полиции, пострадавших пятеро.
"В результате ДТП пострадало пять человек: водитель Toyota Camry, а также водитель и пассажиры Audi включая двух несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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