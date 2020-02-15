В Волгограде пять человек пострадали в ДТП

ВОЛГОГРАД, 15 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух машин на съезде моста через Волгу в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших на съезде моста через Волгу в Волгограде при столкновении Audi и Toyota Camry.
Как уточнили в полиции, пострадавших пятеро.
"В результате ДТП пострадало пять человек: водитель Toyota Camry, а также водитель и пассажиры Audi включая двух несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения", - сообщили РИА Новости в ведомстве.