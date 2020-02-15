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Нижегородская область
2020-02-15T19:14+0300
https://ria.ru/20200215/1564826799.html
Нижегородский губернатор пробежал 10 км в гонке "Лыжня России"
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РИА Новости

Нижегородский губернатор пробежал 10 км в гонке "Лыжня России"

19:14 15.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал участником 10-километрового забега на лыжах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийская открытая массовая гонка "Лыжня России – 2020" в Нижнем Новгороде была перенесена с 8 на 15 февраля из-за отсутствия устойчивого снежного покрова.
"Губернатор Нижегородской области принял участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", пробежав 10-километровую дистанцию. Он отметил, что традиционное зимнее спортивное мероприятие удалось провести, несмотря на малоснежную зиму", - говорится в сообщении.
Глава региона обратил внимание на то, что в этом году впервые был организован специальный забег среди младших школьников. "Очень хорошо, что, начиная с такого возраста, ребята приобщаются к спорту, видят, как много людей разделяют этот образ жизни. "Лыжня России" - это по-настоящему семейный праздник", - сказал Никитин.
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Губернатор напомнил, что семейные ценности являются приоритетом государственной политики. "В рамках нацпроектов идет развитие спорта в регионе: открываются спортплощадки, закупается оборудование и техника, организуются крупные мероприятия. В дополнение к мероприятиям нацпроекта проводится работа на уровне региона. Так, недавно специально для развития лыжного спорта мы закупили новый ратрак (снегоуплотнительную машину для подготовки лыжных трасс - ред.). С его помощью была подготовлена трасса для сегодняшнего мероприятия. Обязательно продолжим создавать инфраструктуру для зимних видов спорта, в частности, освещенные лыжные трассы", - добавил губернатор.
В массовом забеге в Нижегородской области, по предварительным данным, приняли участие около 13 тысяч человек. В рамках соревнований состоялись массовые старты на 5 и 10 километров, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми, забег коллективов нижегородских предприятия и забег младших школьников.
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. На старт соревнований вместе с любителями традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Соревнования проходят в 73 субъектах РФ.
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Нижегородская областьГлеб НикитинЛыжня РоссииНижегородская областьРоссияОбщество
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