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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-02-15T18:56+0300
https://ria.ru/20200215/1564826390.html
Лавров обсудил урегулирование в Африке с премьером Судана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/09/1563020934_0:132:2965:1800_1036x0_80_0_0_8817f36030f5eaf408a7e8b4a125b0d9.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил урегулирование в Африке с премьером Судана

18:55 15.02.2020 (обновлено: 18:56 15.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с премьер-министром Республики Судан Абдаллой Хамдуком урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
"Был проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и в Южном Судане", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, в ходе беседы, с учетом происходящих в Судане социально-политических перемен, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, а также укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН.
Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
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В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. В декабре 2019 года президент Южного Судана и лидер повстанцев договорились о формировании правительства национального единства в течение 100 дней.
В самом Судане с февраля 2003 года продолжается гражданский конфликт в регионе Дарфур. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. Сопротивление правительственным силам вели несколько десятков повстанческих группировок. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежной провинции режиму экс-президента Омара аль-Башира не удалось. После отстранения бывшего суданского лидера новые власти страны вплотную занялись урегулированием старых внутренних конфликтов в стране.
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Ситуация в СуданеАбдалла ХамдукРиек МашарБлижний ВостокСергей ЛавровСуданАфрикаВ мире
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