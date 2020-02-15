Лавров обсудил урегулирование в Африке с премьером Судана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с премьер-министром Республики Судан Абдаллой Хамдуком урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Был проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и в Южном Судане", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы, с учетом происходящих в Судане социально-политических перемен, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, а также укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН.

Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. В декабре 2019 года президент Южного Судана и лидер повстанцев договорились о формировании правительства национального единства в течение 100 дней.