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2020-02-15T18:48+0300
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Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину
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РИА Новости

Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину

18:47 15.02.2020 (обновлено: 18:48 15.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что Минские соглашения по Донбассу спасли Украину, поскольку дали время на укрепление армии.
Госбюро расследований ранее завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Порошенко при подписании им минских соглашений, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Порошенко 24 января пришел на допрос в ГБР, где провел более трех часов. По словам его адвоката Ильи Новикова, следователи задавали экс-президенту вопросы о подписании Минских соглашений по Донбассу.
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"Государственное бюро расследований вызывает меня не как Петра Порошенко, а как пятого президента Украины. Я спросил: "О чем вы хотите со мной говорить?" Ответ шокировал: меня хотят допросить по делу по обвинению в предательстве национальных интересов, которое я якобы совершил, в сентябре 2014 года подписав минские договоренности. Эти договоренности спасли Украину, поскольку дали нам время укрепить армию, государственные учреждения и сдержать российскую агрессию, когда мы не имели, чем обороняться", - сказал Порошенко в интервью изданию Gazeta Wyborcza, текст которого приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".
По его словам, летом 2014 года "только Польша, Литва и одна из скандинавских стран" помогали Украине оружием.
На вопрос, зачем госбюро возбудило дело против него, он ответил, что власть боится оппозиции. "Страх перед оппозицией: ее власть боится больше, чем (президента РФ Владимира) Путина", - сказал экс-глава украинского государства. Он подчеркнул, что из записей, сделанных в кабинете бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы, следует, что именно бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан и его первый заместитель Андрей Смирнов дали распоряжение "найти что-либо на Порошенко".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
5421046
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УкраинаМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныООНВ мире
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