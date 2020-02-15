Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину

Госбюро расследований ранее завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Порошенко при подписании им минских соглашений, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Порошенко 24 января пришел на допрос в ГБР, где провел более трех часов. По словам его адвоката Ильи Новикова, следователи задавали экс-президенту вопросы о подписании Минских соглашений по Донбассу

"Государственное бюро расследований вызывает меня не как Петра Порошенко, а как пятого президента Украины. Я спросил: "О чем вы хотите со мной говорить?" Ответ шокировал: меня хотят допросить по делу по обвинению в предательстве национальных интересов, которое я якобы совершил, в сентябре 2014 года подписав минские договоренности. Эти договоренности спасли Украину, поскольку дали нам время укрепить армию, государственные учреждения и сдержать российскую агрессию, когда мы не имели, чем обороняться", - сказал Порошенко в интервью изданию Gazeta Wyborcza , текст которого приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".

По его словам, летом 2014 года "только Польша, Литва и одна из скандинавских стран" помогали Украине оружием.

На вопрос, зачем госбюро возбудило дело против него, он ответил, что власть боится оппозиции. "Страх перед оппозицией: ее власть боится больше, чем (президента РФ Владимира) Путина", - сказал экс-глава украинского государства. Он подчеркнул, что из записей, сделанных в кабинете бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы, следует, что именно бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан и его первый заместитель Андрей Смирнов дали распоряжение "найти что-либо на Порошенко".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.