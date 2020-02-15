Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского по Крыму

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы провести выборы в Крыму , абсурдно и, скорее всего, вызвало удивление у многих политиков, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Виктор Водолацкий.

Ранее Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении провести в октябре 2020 года выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. "Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он.

"Он (данный пункт речи Зеленского – ред.) абсурден, смешон, и, скорее всего, у многих политиков было удивление, что человек такого уровня мог такое сказать", - сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы в ее субъекте кто-то проводил выборы. Водолацкий напомнил, что с тем, что Крым – субъект РФ, уже согласились все европейские лидеры.

"И даже (Майк – ред.) Помпео, госсекретарь США, сказал: "Ну, по Крыму вопрос мы больше не рассматриваем, понятно волеизъявление людей", - заключил Водолацкий.