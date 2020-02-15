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Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского по Крыму
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РИА Новости

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского по Крыму

18:45 15.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы провести выборы в Крыму, абсурдно и, скорее всего, вызвало удивление у многих политиков, заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Виктор Водолацкий.
Ранее Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении провести в октябре 2020 года выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. "Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он.
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"Он (данный пункт речи Зеленского – ред.) абсурден, смешон, и, скорее всего, у многих политиков было удивление, что человек такого уровня мог такое сказать", - сказал Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы в ее субъекте кто-то проводил выборы. Водолацкий напомнил, что с тем, что Крым – субъект РФ, уже согласились все европейские лидеры.
"И даже (Майк – ред.) Помпео, госсекретарь США, сказал: "Ну, по Крыму вопрос мы больше не рассматриваем, понятно волеизъявление людей", - заключил Водолацкий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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