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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T18:51+0300
https://ria.ru/20200215/1564825778.html
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
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РИА Новости

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

18:31 15.02.2020 (обновлено: 18:51 15.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и кризис в Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в субботу.
"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом. Стороны также подчеркнули важность обеспечения стабильности в Ливии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба лидера договорились снова начать переговоры по теме достижения двустороннего объема торговли в 100 миллиардов долларов.
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Война в СирииОбострение конфликта в ЛивииИдлиб (мухафаза)ЛивияСирияДональд ТрампТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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