Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны в ходе разговора согласились, что атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы, и обменялись мнениями о том, каким образом нужно закончить с этим кризисом. Стороны также подчеркнули важность обеспечения стабильности в Ливии", - говорится в сообщении.