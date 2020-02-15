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Главы МИД Украины и Германии обсудили предстоящий "нормандский" саммит
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РИА Новости

Главы МИД Украины и Германии обсудили предстоящий "нормандский" саммит

18:09 15.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили подготовку ко встрече в "нормандском формате", сообщается на сайте МИД Украины.
"В центре внимания - неудовлетворительное состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время Парижского саммита. Вадим Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуск Красного креста на оккупированные территории, обеспечение круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной. Коллеги обсудили необходимые шаги по подготовке следующей встречи на высшем уровне в нормандской формате, о которой было договорено в Париже", - говорится в сообщении.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Вадим ПристайкоХайко МаасМюнхенская конференция по безопасностиГерманияУкраинаВ мире
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