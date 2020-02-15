Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для него лично война на Украине окончена.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был", - сказал Зеленский во время четвёртого Украинского ланча на конференции.
По его словам, Киев будет делать все, чтобы ментальность и мировоззрение, как у украинцев, были у всего мира, "были у всех, от кого зависит мир на Донбассе и возвращение нашей родной земли".
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен закончить войну в Донбассе, придерживаясь норм международного права.