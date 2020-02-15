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2020-02-15T17:50+0300
https://ria.ru/20200215/1564824549.html
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
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РИА Новости

Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена

17:50 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для него лично война на Украине окончена.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был", - сказал Зеленский во время четвёртого Украинского ланча на конференции.
По его словам, Киев будет делать все, чтобы ментальность и мировоззрение, как у украинцев, были у всего мира, "были у всех, от кого зависит мир на Донбассе и возвращение нашей родной земли".
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен закончить войну в Донбассе, придерживаясь норм международного права.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Ситуация на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Во как. А доблестная украинская армия продолжает молотить по Донбассу. Не в курсе, видать, что команданте Зе "кончил" :)
15 февраля, 18:23
Александр И
5110000
Так сказал, как будто не один день вшей в окопах кормил.
15 февраля, 18:12
Naum Vygodsky
590000
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