Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена

"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был", - сказал Зеленский во время четвёртого Украинского ланча на конференции.