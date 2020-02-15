Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии

"Премьер-министр Синдзо Абэ знает, что без претензии по территориям и с мирным договором отношения между Россией и Японией пойдут вперед. Китай теряет свои позиции из-за коронавируса, Южная Корея – из-за исторических споров", - сказал Накамура.

"Вместо двух этих стран Абэ считает Россию важным партнером, и можно даже сказать, что Россия становится номером один для Японии", - убежден эксперт.

В четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о поправке в Конституцию возникла инициатива закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров об этом. На это Путин ответил, что сейчас, "тем не менее, у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам", но сама по себе идея ему нравится, он предложил передать ее юристам, чтобы те ее сформулировали соответствующим образом.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию: Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.