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2020-02-15T17:41+0300
https://ria.ru/20200215/1564824047.html
Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии
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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии

17:40 15.02.2020 (обновлено: 17:41 15.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Роль России для Японии возрастает на фоне сокращения контактов с Китаем из-за распространения новой коронавирусной инфекции и исторических споров с Южной Кореей, заявил РИА Новости известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.

"Премьер-министр Синдзо Абэ знает, что без претензии по территориям и с мирным договором отношения между Россией и Японией пойдут вперед. Китай теряет свои позиции из-за коронавируса, Южная Корея – из-за исторических споров", - сказал Накамура.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
5 сентября 2019, 01:31
Межгосударственные отношения России и Японии
"Вместо двух этих стран Абэ считает Россию важным партнером, и можно даже сказать, что Россия становится номером один для Японии", - убежден эксперт.
В четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о поправке в Конституцию возникла инициатива закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров об этом. На это Путин ответил, что сейчас, "тем не менее, у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам", но сама по себе идея ему нравится, он предложил передать ее юристам, чтобы те ее сформулировали соответствующим образом.
Южные Курилы
Вчера, 16:34
Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию: Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Распространение нового коронавирусаСиндзо АбэЮжная КореяКитайЯпонияРоссияВ мире
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