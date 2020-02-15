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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-15T17:39+0300
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Воины-интернационалисты получили госнаграды Татарстана
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РИА Новости

Воины-интернационалисты получили госнаграды Татарстана

17:39 15.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена "Дуслык" ("Дружба") герою Советского Союза, генералу-лейтенанту Руслану Аушеву в Казанском Кремле.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена Дуслык (Дружба) герою Советского Союза, генералу-лейтенанту Руслану Аушеву в Казанском Кремле.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена "Дуслык" ("Дружба") герою Советского Союза, генералу-лейтенанту Руслану Аушеву в Казанском Кремле.
КАЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу вручил государственные награды республики ветеранам боевых действий в Афганистане, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто в разные годы по долгу службы противостоял международному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война навсегда останется в истории страны как свидетельство ратной доблести, символ стойкости и патриотизма воинов-интернационалистов. Вы – достойные продолжатели героизма отцов и дедов, одолевших врага в годы Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на торжественной церемонии награждения в Казанском Кремле.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена "Дуслык" ("Дружба") ветерану боевых действий в Республике Афганистан.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена Дуслык (Дружба) ветерану боевых действий в Республике Афганистан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (справа) во время вручения ордена "Дуслык" ("Дружба") ветерану боевых действий в Республике Афганистан.
Минниханов напомнил, что в афганской войне участвовали более 11,5 тысячи уроженцев Татарстана, порядка 300 из них погибли. "Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценой своей жизни, выполнял свой офицерский и солдатский долг по защите интересов Родины. Для нас важно сохранить эту страницу в истории страны и донести её до подрастающего поколения", - отметил он.
Всем ветеранам Минниханов адресовал добрые пожелания здоровья и благополучия, гармонии и взаимопонимания в семьях.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) и ветераны-афганцы у макета памятника ветеранам боевых действий в Республике Афганистан, который будет установлен в Казани.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) и ветераны-афганцы у макета памятника ветеранам боевых действий в Республике Афганистан, который будет установлен в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (слева) и ветераны-афганцы у макета памятника ветеранам боевых действий в Республике Афганистан, который будет установлен в Казани.
Орден "Дуслык" ("Дружба") был вручен председателю комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 годы), Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Руслану Аушеву, общественному деятелю, участнику боевых действий в Афганистане, Герою России Ильясу Дауди, председателю координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий Татарстана, ветерану боевых действий, кавалеру ордена Красной Звезды Ивану Егорову. Ключи от автомобилей были вручены кавалерам ордена Красной Звезды, ветеранам-инвалидам боевых действий Николаю Балашову, Павлу Борисову, Иршату Гитиятуллину, Марату Шайхутдинову.
По окончании торжественной церемонии состоялось обсуждение проекта памятника воинам-интернационалистам, о котором рассказал председатель Татарстанской республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш.
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в районе провинции Нангархар, Афганистан
25 декабря 2019, 08:00
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Республика ТатарстанАфганская война (1979—1989)Рустам МиннихановАфганистанКазань
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