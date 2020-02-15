Воины-интернационалисты получили госнаграды Татарстана

"Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто в разные годы по долгу службы противостоял международному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война навсегда останется в истории страны как свидетельство ратной доблести, символ стойкости и патриотизма воинов-интернационалистов. Вы – достойные продолжатели героизма отцов и дедов, одолевших врага в годы Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на торжественной церемонии награждения в Казанском Кремле.