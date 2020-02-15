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Европа отменит санкции, если последует своим интересам, заявили в ГД
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РИА Новости

Европа отменит санкции, если последует своим интересам, заявили в ГД

17:22 15.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и Евросоюза
Флаги России и Евросоюза
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейские страны смогут принять решение об отмене санкций, если будут осознавать, что им необходимо руководствоваться собственными интересами, а не навязанной США политикой, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. "У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России - для результата, который не является слишком позитивным", - сказал Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Если европейцы смогут осознать окончательно, не только во Франции, но и в других странах-членах Евросоюза, что необходимо руководствоваться именно собственными интересами, что необходимо укреплять суверенитет, тогда, очевидно, смогут принять решение об отмене санкций", - сказал Морозов.
Депутат подчеркнул, что изначально санкционная политика была навязана европейским странам американцами в связи с провокациями США на Украине, которые привели к обострению ситуации.
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"Санкционная политика приносит пользу только США, поскольку они (европейские страны – Прим. ред.) за счет отгораживания от России ослабляют и себя, и нашу страну. На этом фоне США укрепляет влияние по всему миру", - заключил Морозов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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