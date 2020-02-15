Европа отменит санкции, если последует своим интересам, заявили в ГД

"Если европейцы смогут осознать окончательно, не только во Франции, но и в других странах-членах Евросоюза, что необходимо руководствоваться именно собственными интересами, что необходимо укреплять суверенитет, тогда, очевидно, смогут принять решение об отмене санкций", - сказал Морозов.

"Санкционная политика приносит пользу только США, поскольку они (европейские страны – Прим. ред.) за счет отгораживания от России ослабляют и себя, и нашу страну. На этом фоне США укрепляет влияние по всему миру", - заключил Морозов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.