Проведение встречи Путина и Эрдогана обсудят на консультациях в Москве

"Если это будет необходимо, они договорились встретиться. Но давайте сначала посмотрим, как пройдёт встреча в понедельник в Москве", - сказал Чавушоглу журналистам.

"Мы обсудили все эти вопросы в позитивной атмосфере с Сергеем Лавровым. Мы примем решение после встречи в понедельник, есть ли необходимость в переговорах президентов", - добавил глава турецкого МИД.