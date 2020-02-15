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Проведение встречи Путина и Эрдогана обсудят на консультациях в Москве
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РИА Новости

Проведение встречи Путина и Эрдогана обсудят на консультациях в Москве

17:09 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Решение о необходимости провести встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана будет принято по итогам консультаций делегации Турции в Москве в понедельник 17 февраля, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если это будет необходимо, они договорились встретиться. Но давайте сначала посмотрим, как пройдёт встреча в понедельник в Москве", - сказал Чавушоглу журналистам.
"Мы обсудили все эти вопросы в позитивной атмосфере с Сергеем Лавровым. Мы примем решение после встречи в понедельник, есть ли необходимость в переговорах президентов", - добавил глава турецкого МИД.
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Мевлют ЧавушоглуВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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