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2020-02-15T16:55+0300
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Столтенберг заявил о прогрессе по Донбассу в "нормандском формате"
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РИА Новости

Столтенберг заявил о прогрессе по Донбассу в "нормандском формате"

16:55 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в "нормандском формате", сообщается на сайте главы государства.
"Йенс Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению "нормандского формата". Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе", - сообщается на сайте.
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Зеленский поблагодарил Альянс за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны. "Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами альянса", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Отдельно украинский президент отметил продолжение выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране. "Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - информирует пресс-служба Зеленского.
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Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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ДонбассНАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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