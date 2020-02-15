Столтенберг заявил о прогрессе по Донбассу в "нормандском формате"

КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в "нормандском формате", сообщается на сайте главы государства.

"Йенс Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению "нормандского формата". Стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе", - сообщается на сайте.

Зеленский поблагодарил Альянс за неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны. "Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами альянса", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Отдельно украинский президент отметил продолжение выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране. "Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - информирует пресс-служба Зеленского.

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.