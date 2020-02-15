ВШЭ проведет проверку из-за записи с матерившимся преподавателем

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) проведёт проверку после появления в интернете записей якобы с лекции в военном учебном центре вуза, на которых преподаватель нецензурно выражается, университет пока не может подтвердить, что это действительно их сотрудник, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее в Сети появилась запись, сделанная, предположительно, студентами Высшей школы экономики на лекции военного учебного центра университета. На записях преподаватель использует нецензурную брань, одобряет насилие над "раскрашенным мальчиком", оскорбляет гомосексуалистов.
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"Университет проведет проверку, выяснит обстоятельства произошедшего. До ее окончания мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть того, что на записи говорит кто-либо из наших сотрудников", - сообщили в пресс-службе вуза.
Как отметили в ВШЭ, если факт неподобающего поведения будет установлен, к преподавателю применят дисциплинарное взыскание.
Осенью прошлого года в НИУ ВШЭ произошел еще один скандал из-за заявления преподавателя. Тогда преподаватель факультета гуманитарных наук, филолог Гасан Гусейнов на своей странице в соцсети Facebook возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим. Публикация получила широкий общественный резонанс, ситуация была вынесена на заседание комиссии, которая рекомендовала Гусейнову извиниться за высказывание.
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