ВШЭ проведет проверку из-за записи с матерившимся преподавателем

Ранее в Сети появилась запись, сделанная, предположительно, студентами Высшей школы экономики на лекции военного учебного центра университета. На записях преподаватель использует нецензурную брань, одобряет насилие над "раскрашенным мальчиком", оскорбляет гомосексуалистов.

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"Университет проведет проверку, выяснит обстоятельства произошедшего. До ее окончания мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть того, что на записи говорит кто-либо из наших сотрудников", - сообщили в пресс-службе вуза.