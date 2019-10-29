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РИА Новости

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим

18:09 29.10.2019 (обновлено: 06:05 30.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПишущая машинка
Пишущая машинка
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим". Соответствующий пост он опубликовал в фейсбуке.
Гусейнов выразил недоумение тем, что русским, живущим на Украине, "невмоготу выучить" мову. Он также отметил, что в газетных киосках в Берлине можно найти прессу на иностранных языках, включая русский, турецкий, сербский и греческий, в то время как в Москве такого разнообразия нет.
"А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — заявил Гусейнов.
Пользователи твиттера возмутились заявлением преподавателя.
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"Какие все-таки "прекрасные" профессора преподают в ВШЭ. Особенно мне понравилось, что филолог называет русский язык "убогим и клоачным", — написала Vityzeva.
"Никто так за мову не переживает, как Гасан Гусейнов..." — иронично отметил odines_nik.
"Вышвырнуть из вуза без права преподавать", — категорично заявил melniko60781628.
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Высшая школа экономикиРоссияОбщество
Популярные комментарии
Гусейнов получил образование в СССР. Старательно изучал русский язык, чтобы получить хорошую работу. И вот только теперь он демократически понял, что надо было торговать на рынке и говорить на родном языке. Отпустите его на родину!
29 октября, 18:34
kkargomaks
489153114
Эти преподаватели проходили обучение в образовательно-вербовочных вузах США в конце 90-х, начале 2000-х годов. Параллельно в России по распоряжению Егора Гайдара был учрежден супер вуз - Высшая школа экономики. Этот созданный не без участия заокеанских спецслужб, вуз в настоящее время обладает монопольным правом поставки специалистов в исполнительные органы власти, финансовые учреждения. Одним из таких специалистов, попавших в правительство, и стал Максим Орешкин. У подавляющего числа российских чиновников и депутатов дети продолжают учиться и проживать за рубежом. Таким образом , как за рубежом , так и в нашей стране (ВШЭ) создаются русофобские кадры для разрушения нашей экономики . И как они должны относиться ко всему , что есть у нас в стране ? Все , кто учился за рубежом , тайно или явно презирают нашу страну и ее граждан . Послушайте , что они говорят и поймете что это - враги .
30 октября, 01:59
L Layf Erickson
49603621
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