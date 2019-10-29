Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим

"А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — заявил Гусейнов.