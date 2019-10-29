Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык "убогим". Соответствующий пост он опубликовал в фейсбуке.
Гусейнов выразил недоумение тем, что русским, живущим на Украине, "невмоготу выучить" мову. Он также отметил, что в газетных киосках в Берлине можно найти прессу на иностранных языках, включая русский, турецкий, сербский и греческий, в то время как в Москве такого разнообразия нет.
"А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — заявил Гусейнов.
Пользователи твиттера возмутились заявлением преподавателя.
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"Какие все-таки "прекрасные" профессора преподают в ВШЭ. Особенно мне понравилось, что филолог называет русский язык "убогим и клоачным", — написала Vityzeva.
"Никто так за мову не переживает, как Гасан Гусейнов..." — иронично отметил odines_nik.
"Вышвырнуть из вуза без права преподавать", — категорично заявил melniko60781628.