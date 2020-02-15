В Совфеде оценили намерение Зеленского закончить конфликт в Донбассе

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене о намерении в течение его президентского срока закончить конфликте в Донбассе - лишь попытка сохранить лицо, реальных действий от Киева так и не видно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Зеленский, выступая на конференции в Мюнхене, выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе.
"Думаю, что это не больше, чем попытка сохранить свое лицо - практических шагов пока от Киева в этом направлении так и не видно. Да, был инициированный Зеленским обмен пленными, но все остальное так и стоит на месте", - сказал Джабаров.
Вместо реальных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе Киев только выдвигает дополнительные требования, в частности, по минским соглашениям, отметил собеседник агентства.
"Вместе с тем Россия поддержит любые инициативы, направленные на реальное достижение мира на Донбассе", - сказал сенатор.