Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:47+0300
https://ria.ru/20200215/1564822685.html
В Совфеде оценили намерение Зеленского закончить конфликт в Донбассе
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:21:3028:1724_1036x0_80_0_0_189cd588298310b65ee9295edad7bc61.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили намерение Зеленского закончить конфликт в Донбассе

16:47 15.02.2020
481
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене о намерении в течение его президентского срока закончить конфликте в Донбассе - лишь попытка сохранить лицо, реальных действий от Киева так и не видно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Зеленский, выступая на конференции в Мюнхене, выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 16:36
Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам
"Думаю, что это не больше, чем попытка сохранить свое лицо - практических шагов пока от Киева в этом направлении так и не видно. Да, был инициированный Зеленским обмен пленными, но все остальное так и стоит на месте", - сказал Джабаров.
Вместо реальных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе Киев только выдвигает дополнительные требования, в частности, по минским соглашениям, отметил собеседник агентства.
"Вместе с тем Россия поддержит любые инициативы, направленные на реальное достижение мира на Донбассе", - сказал сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 15:38
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
1721001
Обсудить 1
ДонбассВладимир ДжабаровСовет Федерации РФМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 апреля 2019
Генсек ОБСЕ рассказал о планируемом саммите "нормандской" четверки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил о прогрессе по Донбассу в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский представил данные по удерживаемым в Донбассе и России лицам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"
Южные Курилы
Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский заявил о создании фонда восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали планы Зеленского провести выборы в Крыму
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме оценили идею Зеленского о разведении сил в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушилин призвал мировое сообщество заставить Киев выполнять "Минск-2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о "кризисе доверия" между Россией и Западом
Петр Порошенко
Порошенко рассказал, как Минские соглашения "спасли" Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния