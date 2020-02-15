Лавров и Чавушоглу встретились на полях Мюнхенской конференции

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча министров проходит на фоне обострения в сирийском Идлибе.
В субботу военно-дипломатический источник сообщил, что Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации в Идлибе личный состав, вооружения и военную технику. По словам источника, Турция снабжает униформой своей армии боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и другие формирования, которые под видом военных Турции нападают на правительственные войска Сирии.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
*Запрещенные в России террористические организации
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