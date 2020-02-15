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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T16:17+0300
https://ria.ru/20200215/1564820566.html
Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564821038_0:245:3138:2010_1036x0_80_0_0_5fe30e9bd8456b92dceb9799351c03e1.jpg
РИА Новости

Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник

15:36 15.02.2020 (обновлено: 16:17 15.02.2020)
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© AFP 2020 / Aref Tammawi Турецкая военная техника в Сирии
Турецкая военная техника в Сирии
© AFP 2020 / Aref Tammawi
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Турция перебрасывает в зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб личный состав, вооружения и военную технику, причем значительная часть этой техники достается боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра"*, рассказал военно-дипломатический источник.
Так, сейчас в Идлибской зоне деэскалации находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.
По словам источника, благодаря турецким поставкам в руки боевиков попали американские ПЗРК и применение этого оружия представляет сейчас "главную тревогу".

"И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне, теперь не известно", — сказал он.

Турецкий военный в провинции Идлиб
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Кроме того, добавил источник, особую обеспокоенность вызывает то, что Турция снабжает террористов униформой своей армии.
"В дальнейшем под видом турецких военнослужащих в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* (другое название "Джабхат ан-Нусра"*. — Прим. ред.) и других террористических группировок", — сказал он.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Такие они турецкие "партнёры".....
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Сергей Новиков
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