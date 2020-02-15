Турция передает военную технику боевикам, сообщил источник

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Турция перебрасывает в зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб личный состав, вооружения и военную технику, причем значительная часть этой техники достается боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра"*, рассказал военно-дипломатический источник.
Так, сейчас в Идлибской зоне деэскалации находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.
По словам источника, благодаря турецким поставкам в руки боевиков попали американские ПЗРК и применение этого оружия представляет сейчас "главную тревогу".
"И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне, теперь не известно", — сказал он.
12 февраля, 18:19Война в СирииТурция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Кроме того, добавил источник, особую обеспокоенность вызывает то, что Турция снабжает террористов униформой своей армии.
"В дальнейшем под видом турецких военнослужащих в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* (другое название "Джабхат ан-Нусра"*. — Прим. ред.) и других террористических группировок", — сказал он.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
14 февраля, 16:19Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе