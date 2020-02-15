Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории

ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Япония считает поправку в Конституцию РФ о запрете отторжения территории внутренним делом России, это не скажется на поездке японского премьера в Москву, заявил РИА Новости известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.
В четверг президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. На встрече актер Владимир Машков заявил, что после ухода Путина с поста президента у иностранных государств может появиться возможность забрать себе Курилы, Крым или Калининград, поэтому актер предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Президент поддержал эту идею, дав поручение оформить ее юридическим службам. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга отмечал, что вопрос о внесении поправок в Конституцию России является ее внутренним делом, и не стал комментировать инициативу.
"Японское правительство спокойно относится к этому вопросу. Оно считает запрет в Конституции (на отчуждение территорий) чисто внутренним делом России", - сказал эксперт.
По его мнению, изменения направлены на поднятие патриотических настроений в российском обществе. Ученый считает, что внесение поправок в апреле позволит Путину показать мировым лидерам, которые приедут в Москву в мае, свое влияние на международную обстановку. "Запад критикует Россию по вопросу Крыма. Но Путин хочет оказаться сильным против Запада, что сможет поднять его рейтинг", - полагает Накамура.
На отношениях Японии и России внесение поправок не скажется, считает он.
"(Премьер Синдзо – Прим. ред.) Абэ спокойно поедет в Москву. Он считает вопрос о неотчуждении внутренним делом России. Так что вопрос о неотчуждении не помешает поездке Абэ в Москву 9 мая", - убежден эксперт.