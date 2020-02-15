Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории

"Японское правительство спокойно относится к этому вопросу. Оно считает запрет в Конституции (на отчуждение территорий) чисто внутренним делом России", - сказал эксперт.

По его мнению, изменения направлены на поднятие патриотических настроений в российском обществе. Ученый считает, что внесение поправок в апреле позволит Путину показать мировым лидерам, которые приедут в Москву в мае, свое влияние на международную обстановку. "Запад критикует Россию по вопросу Крыма. Но Путин хочет оказаться сильным против Запада, что сможет поднять его рейтинг", - полагает Накамура.