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Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
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РИА Новости

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

16:45 13.02.2020 (обновлено: 17:04 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Машков предложил закрепить в документе запрет на отчуждение территорий России. "Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя", - подчеркнул режиссер.
"У нас переговоры, тем не менее, проходят, с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", - сказал Путин, отвечая на предложение Машкова.
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Владимир МашковКонституция РФВладимир Путин
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