Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Машков предложил закрепить в документе запрет на отчуждение территорий России. "Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя", - подчеркнул режиссер.
"У нас переговоры, тем не менее, проходят, с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", - сказал Путин, отвечая на предложение Машкова.
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