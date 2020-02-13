Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Машков предложил закрепить в документе запрет на отчуждение территорий России. "Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя", - подчеркнул режиссер.

"У нас переговоры, тем не менее, проходят, с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", - сказал Путин, отвечая на предложение Машкова.