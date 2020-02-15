РЖД начали проверку после смерти машиниста "Ласточки" во Владимире

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. РЖД проводят проверку после обнаружения в поезде "Ласточка" машиниста, который погиб, и его помощника, которого удалось спасти, с признаками отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее о гибели машиниста в поезде "Ласточка" на станции Владимир сообщили РИА Новости в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.
"Тринадцатого февраля в 03:39 мск в пассажирском купе 1 вагона пересылаемой "Ласточки" были обнаружены сопровождающие работники - машинист и помощник машиниста с признаками отравления угарным газом... Помощника машиниста 1972 года рождения - удалось спасти, ему была оказана медицинская помощь, и он доставлен в больницу. Машинист 1969 года рождения погиб", - сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.
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Там уточнили, что поезд транспортировался со станции Екатеринбург до станции Подмосковная. Пассажиров в нем не было.
"Проводится проверка, в качестве одной из версий рассматривается использование пострадавшими нештатного обогревателя с бензиновым двигателем", - сообщили в пресс-службе в субботу.
РЖД приносят соболезнования родным и близким погибшего, и выражает надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего.