РЖД начали проверку после смерти машиниста "Ласточки" во Владимире

"Тринадцатого февраля в 03:39 мск в пассажирском купе 1 вагона пересылаемой "Ласточки" были обнаружены сопровождающие работники - машинист и помощник машиниста с признаками отравления угарным газом... Помощника машиниста 1972 года рождения - удалось спасти, ему была оказана медицинская помощь, и он доставлен в больницу. Машинист 1969 года рождения погиб", - сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.