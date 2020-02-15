Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T16:03+0300
https://ria.ru/20200215/1564821267.html
Зюганов рассказал о вписанных в Евангелие принципах коммунизма
https://cdn23.img.ria.ru/images/151157/09/1511570923_0:98:2202:1337_1036x0_80_0_0_6ddea3be9ff124f6c171319c8956b5ae.jpg
РИА Новости

Зюганов рассказал о вписанных в Евангелие принципах коммунизма

16:02 15.02.2020 (обновлено: 16:03 15.02.2020)
933
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на съезде КПРФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на съезде КПРФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советские ценности продолжали лучшие традиции русского народа, основные же заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов РИА Новости, комментируя заявление депутата ГД Натальи Поклонской ("Единая Россия") о том, что уничтожение традиционных ценностей русского народа произошло в 1917 году.
Ранее Поклонская написала в своем Telegram-канале, что "самые кровавые ужасы" случились в 1917 году, именно в это время, по ее мнению, "произошло уничтожение традиционных ценностей народа". Строить семью нужно не по советским законам морали, а по "заповедям Бога", отметила Поклонская.
Наталья Поклонская
11 февраля, 18:45
Поклонская предложила создать список "исторических негодяев"
"Если Поклонская заявляет, что она верующая, то пусть внимательно прочитает Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание Апостола Павла к Фессалоникийцам, тем более, сегодня большой праздник - Сретение. И она увидит, все основные заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса. Один в один вписаны… Они (советские ценности – ред.) продолжали лучшие ценности русского народа, коллективизма, справедливости и уважения к старшим", - подчеркнул Зюганов.
Лидер КПРФ отметил, что с государственной точки зрения Российская Империя находилась в критическом состоянии из-за Первой мировой войны, наравне с Германской и Австро-Венгерской империями.

"Империя держалась - "Бог, Царь, Отечество". Царь отрекся, в Бога многие перестали верить, потому что эксплуатировали их беспощадно, гнали на бойню за чужие деньги, прикрываясь тем, что они державу (защищают – ред.)"

Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ подчеркнул, что советская власть базировалась на новых ценностях: труд, справедливость, дружба народов, рост и образование, освоение культуры. И советская страна в этом отношении была лучшей в мире - в противном случае она бы не победила фашистов, не прорвалась бы впервые в космос, не создала бы сильную социальную защиту для населения, считает он.
"Что касается советской власти и строя - там как раз ценности: уважение к человеку труда, поддержка женщины, бесплатное образование, социальные гарантии, декретный отпуск впервые в мире. … Это была советская конституция и советские нравственные ценности", - заключил Зюганов.
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
29 октября 2019, 10:44
В России предложили возродить комсомол
241622622
Обсудить 19
Новости - Религия и мировоззрениеНаталья ПоклонскаяКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссиярелигияПолитика
Рекомендуем
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Шпицберген
Норвегия ответила отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
Осень в Крыму
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
Южные Курилы
Японский эксперт оценил поправки в Конституцию России о территории
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Логотип РЖД
РЖД начали проверку после смерти машиниста "Ласточки" во Владимире
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала главную проблему Мюнхенской конференции
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния