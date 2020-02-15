Зюганов рассказал о вписанных в Евангелие принципах коммунизма

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советские ценности продолжали лучшие традиции русского народа, основные же заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса, заявил лидер КПРФ Советские ценности продолжали лучшие традиции русского народа, основные же заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов РИА Новости, комментируя заявление депутата ГД Натальи Поклонской ("Единая Россия") о том, что уничтожение традиционных ценностей русского народа произошло в 1917 году.

Ранее Поклонская написала в своем Telegram-канале, что "самые кровавые ужасы" случились в 1917 году, именно в это время, по ее мнению, "произошло уничтожение традиционных ценностей народа". Строить семью нужно не по советским законам морали, а по "заповедям Бога", отметила Поклонская.

"Если Поклонская заявляет, что она верующая, то пусть внимательно прочитает Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание Апостола Павла к Фессалоникийцам, тем более, сегодня большой праздник - Сретение. И она увидит, все основные заповеди морального кодекса строительства коммунизма вписаны в Нагорную проповедь Иисуса. Один в один вписаны… Они (советские ценности – ред.) продолжали лучшие ценности русского народа, коллективизма, справедливости и уважения к старшим", - подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что с государственной точки зрения Российская Империя находилась в критическом состоянии из-за Первой мировой войны, наравне с Германской и Австро-Венгерской империями.

"Империя держалась - "Бог, Царь, Отечество". Царь отрекся, в Бога многие перестали верить, потому что эксплуатировали их беспощадно, гнали на бойню за чужие деньги, прикрываясь тем, что они державу (защищают – ред.)" Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ подчеркнул, что советская власть базировалась на новых ценностях: труд, справедливость, дружба народов, рост и образование, освоение культуры. И советская страна в этом отношении была лучшей в мире - в противном случае она бы не победила фашистов, не прорвалась бы впервые в космос, не создала бы сильную социальную защиту для населения, считает он.