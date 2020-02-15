Эксперт прокомментировал план по урегулированию на Украине

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Авторы плана по Авторы плана по урегулированию на Украине , представленного на Мюнхенской конференции , готовы к сотрудничеству с российскими и зарубежными партнерами, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД, который является одним из авторов документа) Иван Тимофеев.

На сайте Мюнхенской конференции в пятницу был опубликован план по урегулированию на Украине, однако впоследствии был удален. В числе авторов документа значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов , председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер . План включал в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

"Мы и наши зарубежные партнеры исходили из того, что Мюнхенская конференция по безопасности станет форумом, где доклад будет обсуждаться. К сожалению, не совсем конструктивная реакция Атлантического совета, который не имеет никакого отношения к созданию этого документа, помешала конструктивному обсуждению", - сказал Тимофеев РИА Новости.

"Это была попытка обсудить серьезнейшую проблему европейской безопасности сообща, уважая позиции друг друга и понимая, что во многих вещах мы не согласимся. К сожалению, этот дух дискуссии, построенной на взаимном уважении, несколько подрывается радикальными заявлениями, которые мы вчера услышали. Но это не помешает, я думаю, нашей работе и сотрудничеству с партнерами и за рубежом, и в России", - отметил он.

Программный директор РСМД затруднился сказать, кто из стран нормандской четверки ознакомился с документом. "Я могу сказать лишь то, что документ находится в открытом доступе на сайтах организаций, которые выступили партнерами в создании документа, а именно Российский совет по международным делам, Инициатива по снижению ядерной угрозы (США) и Европейская сеть лидерства (Великобритания). Исходя из того, что господин (экс-президент Украины Петр) Порошенко достаточно резко отреагировал на этот документ, я допускаю, что, наверное, он его прочитал, но он никакой официальной позиции не занимает, так что говорить, что он представляет Украину, мы не можем", - пояснил он.

По словам Тимофеева, о реакции на предложенную программу по официальным и дипломатическим каналам ему неизвестно. "Но мы как представители экспертного сообщества настроены на конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами, поэтому если такие реакции будут, особенно если они будут конструктивными, то, конечно, мы к такому диалогу готовы", - сказал он.