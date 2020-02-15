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Зеленский пригласил Трампа в Киев
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РИА Новости

Зеленский пригласил Трампа в Киев

15:14 15.02.2020 (обновлено: 15:15 15.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует визит в США, а также пригласил американского лидера Дональда Трампа в Киев.
"Мы всегда рады видеть всех на Украине. Я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я его готов его принять быстрее, чем он меня", - сказал президент во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский добавил, что во время визит в Киев госсекретаря Майка Помпео он сказал, что хочет, чтобы его визит в США был "чем-то личным для обоих государств", чтобы был подписан ряд контрактов, а результат был позитивным для обоих государств.
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Ситуация на УкраинеМайк ПомпеоДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
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