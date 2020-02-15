Зеленский пригласил Трампа в Киев

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует визит в США, а также пригласил американского лидера Дональда Трампа в Киев.
"Мы всегда рады видеть всех на Украине. Я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я его готов его принять быстрее, чем он меня", - сказал президент во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос о том, как он относится к ситуации вокруг импичмента Трампа Зеленский сказал, что всегда хотел получить Оскар и быть популярным в США, и вот - он популярен в #США. #Зеленский pic.twitter.com/aaEotkWsJg— Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 15, 2020
Зеленский добавил, что во время визит в Киев госсекретаря Майка Помпео он сказал, что хочет, чтобы его визит в США был "чем-то личным для обоих государств", чтобы был подписан ряд контрактов, а результат был позитивным для обоих государств.