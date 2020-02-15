Зеленский пожал руку зрителю, покинувшему зал в ходе его выступления

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.

Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришли много журналистов, члены украинской делегации, участники Мюнхенской конференции.

Зрителям не поставили стулья, они разместились на трибунах, куда вела короткая лестница. В связи с нехваткой мест несколько человек разместились на этих ступенях, сидеть там было крайне неудобно.

Примерно через 40 минут после начала выступления Зеленского, которое состояло из короткой речи и ответов на вопросы ведущей, один из зрителей с бейджем участника конференции, сидевший на ступеньке, встал и попытался очень тихо выйти из зала.

"Неинтересно?" - прервав свой ответ, обратился к нему Зеленский.

В зале засмеялись, выходивший мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский ответил на рукопожатие.

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.