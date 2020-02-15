МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку зрителю, покинувшему зал в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришли много журналистов, члены украинской делегации, участники Мюнхенской конференции.
Зрителям не поставили стулья, они разместились на трибунах, куда вела короткая лестница. В связи с нехваткой мест несколько человек разместились на этих ступенях, сидеть там было крайне неудобно.
Примерно через 40 минут после начала выступления Зеленского, которое состояло из короткой речи и ответов на вопросы ведущей, один из зрителей с бейджем участника конференции, сидевший на ступеньке, встал и попытался очень тихо выйти из зала.
"Неинтересно?" - прервав свой ответ, обратился к нему Зеленский.
В зале засмеялись, выходивший мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский ответил на рукопожатие.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.