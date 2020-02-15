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Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России с Альянсом
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РИА Новости

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России с Альянсом

14:40 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы военной безопасности в Европе, отношения России с НАТО, а также ситуацию в Афганистане, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
"Обсуждено состояние военной безопасности в Европе. Были затронуты вопросы отношений Россия-НАТО, а также актуальные проблемы международной и европейской повестки дня, включая ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.
Лавров 14-16 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОАфганистанЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
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