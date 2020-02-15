Глава МИД Китая призвал США "не терять разум"

"Я не хочу тратить наше время на то, чтобы ответить на все, о чем они говорили. Все, что я хочу сказать, что все эти обвинения против Китая ложны, они не основаны на фактах", - сказал Ван И, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия. "Мы надеемся, что США, эта мировая супердержава, не будет терять рассудок", - добавил он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР. Кроме того, Помпео отметил, что компартия Китая представляет собой опасность для Запада.
Администрация США обвиняет китайскую Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.