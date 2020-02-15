Глава МИД Китая призвал США "не терять разум"

"Я не хочу тратить наше время на то, чтобы ответить на все, о чем они говорили. Все, что я хочу сказать, что все эти обвинения против Китая ложны, они не основаны на фактах", - сказал Ван И, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, трансляцию выступления вёл сайт мероприятия. "Мы надеемся, что США, эта мировая супердержава, не будет терять рассудок", - добавил он.