Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР

"Давайте поговорим о кибербезопасности. Китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР. Российские кампании по дезинформации нацелены на то, чтобы настроить людей друг против друга. Иранские программисты подрывают ближневосточные компьютерные сети", - сказал Помпео.

Администрация США обвиняет китайскую Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.