Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T12:28+0300
https://ria.ru/20200215/1564815069.html
Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564815049_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_47dcc243ee8c38378a360362a13101ae.jpg
РИА Новости

Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР

12:02 15.02.2020 (обновлено: 12:28 15.02.2020)
508
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Давайте поговорим о кибербезопасности. Китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР. Российские кампании по дезинформации нацелены на то, чтобы настроить людей друг против друга. Иранские программисты подрывают ближневосточные компьютерные сети", - сказал Помпео.
Пентагон в Вашингтоне
11 февраля, 07:37
Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
Администрация США обвиняет китайскую Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
11 февраля, 17:06
Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявлял, что Россия открыта для кибердиалога с США и к обсуждению взаимных озабоченностей.
2101003
Обсудить 3
Майк ПомпеоМюнхенская конференция по безопасностиКитайМюнхенСШАВ мире
Рекомендуем
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Приморье привезли крупную партию овощей из Китая
Марк Эспер
США призвали разрабатывать альтернативы китайским технологиям 5G
Мюнхенская конференция по безопасности
Компартия Китая представляет опасность для Запада, заявил Помпео
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Союз России и Китая не будет долговременным, заявил Макрон
Строительство газопровода Северный поток-2
Лавров и Маас в Мюнхене уделили внимание проекту "Северный поток — 2"
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал решение сената США по "иранской" резолюции
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Китай намерен усилить стратегическое сотрудничество с Россией
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Камбала-калкана, выловленная в Азовском море
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Флаги США и Китая
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Египет предложил предоставить Африке постоянное членство в СБ ООН
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО не намерена уходить из Афганистана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния