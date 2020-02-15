Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР

МЮНХЕН, 15 фев – РИА Новости. Китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Давайте поговорим о кибербезопасности. Китайские технологические компании являются "троянским конем" для разведки КНР. Российские кампании по дезинформации нацелены на то, чтобы настроить людей друг против друга. Иранские программисты подрывают ближневосточные компьютерные сети", - сказал Помпео.
11 февраля, 07:37Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами
Администрация США обвиняет китайскую Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.
11 февраля, 17:06Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявлял, что Россия открыта для кибердиалога с США и к обсуждению взаимных озабоченностей.