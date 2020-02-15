Первые трое россиян с Westerdam отправятся домой в субботу вечером

БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Первые трое из семи россиян, находившихся на борту судна Westerdam, которое прибыло 13 февраля в Камбоджу после отказа в заходе в порты пяти стран из-за опасений, связанных с коронавирусом, вылетают в Санкт-Петербург в субботу вечером, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Рафаэль Янгареев.
"Пятнадцатого февраля семь российских пассажиров круизного лайнера MS Westerdam покинули корабль, находящийся в порту города Сиануквиль, и прибыли в аэропорт города Пномпень. Группа из трёх россиян уже в 23:00 по местному времени вылетает в Россию в Санкт-Петербург", - сообщил дипломат.
"По предварительной информации, вылет на родину остальных российских граждан запланирован на 16 февраля", - добавил он.
"Сотрудники консульского отдела посольства встретили соотечественников в столичном аэропорту, им оказывается соответствующая помощь", - сказал Янгареев.
Он также сообщил, что размещение соотечественников в отеле столицы Камбоджи обеспечивается компанией-владельцем судна Holland America Line.
"Гражданка России, являющаяся членом экипажа, осталась на борту судна", - сообщил также Янгареев.
Пассажиры лайнера Westerdam начали сходить на берег в порту Сиануквиль 14 февраля. Из Сиануквиля их доставляют в Пномпень, откуда они вылетают регулярными и чартерными рейсами в страны гражданства. Все путешествие с борта судна до дома каждому пассажиру оплачивает американская компания-оператор круиза. На сайте компании размещено заявление, в котором говорится, что каждому пассажиру также возмещена стоимость круиза и открыт 100-процентный кредит на следующий круиз. Более половины из 1455 пассажиров круизного судна составляли граждане США, также на борту было много пассажиров из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Россиян на судне было восемь: три женщины из Санкт-Петербурга, семья из четырех человек из Москвы и одна россиянка, входящая в экипаж лайнера. Всего в составе экипажа круизного судна 802 человека.
С момента захода в Гонконг, который спровоцировал подозрения в наличии инфекции на судне, прошло ровно 14 дней до схода пассажиров на берег в Камбодже: международно-принятый срок карантина, равный среднему инкубационному периоду коронавируса.
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