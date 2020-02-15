Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T13:48+0300
https://ria.ru/20200215/1564817553.html
Во Владимире умер машинист "Ласточки"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/12/1557531251_0:190:3072:1917_1036x0_80_0_0_34878ab3f884d4fb252193579525ef78.jpg
РИА Новости

Во Владимире умер машинист "Ласточки"

13:48 15.02.2020
20849
© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка
© РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Машинист умер в поезде "Ласточка" на станции Владимир, возможно, из-за отравления угарным газом, его помощника удалось спасти, сообщили РИА Новости в Приволжском следственном управлении СК на транспорте.
ЧП произошло при стоянке обкаточного поезда на станции Владимир в четверг в 3.30 мск.
"Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД - машинист и помощник машиниста. Один из них - машинист - погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь", - сообщили агентству в ведомстве.
Проверяется версия об отравлении угарным газом из-за использования пострадавшими обогревателя с бензиновым двигателем, добавил собеседник агентства.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
18 января, 15:18
В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом
Он подчеркнул, что в поезде не было пассажиров.
Следователи и сотрудники транспортной полиции провели осмотр места происшествия, выясняются причины гибели человека.
08461912
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ВладимирКалининградПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Капитан судна с украинскими браконьерами признался в вылове камбалы
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger
Источник: американские ПЗРК попали к террористам благодаря Турции
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Башмет пошутил про маски перед выступлением китайского вокалиста
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал мотив убийства семейной пары в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Логотип РЖД
РЖД начали проверку после смерти машиниста "Ласточки" во Владимире
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Автомобили полиции
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Автомобиль скорой помощи
Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украине полезно вспомнить болезненные уроки пятилетней давности
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния