Во Владимире умер машинист "Ласточки"

"Поезд транспортировался в Калининград и находился на стоянке на станции Владимир. В пассажирском купе во время стоянки находилось два работника РЖД - машинист и помощник машиниста. Один из них - машинист - погиб. Помощника машиниста удалось спасти, ему была оказана срочная медицинская помощь", - сообщили агентству в ведомстве.