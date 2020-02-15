Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Великобритании на слова Путина о приверженности терминам "мама и папа".
"Ответ по существу содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера Владимира Зеленского "Папа вам — не мама". Даже если президент Зеленский во имя "толерантности" так больше не считает (хотя, надеюсь, считает), в этом он был абсолютно прав", — написал парламентарий в Twitter.
Ранее Владимир Путин заявил, что пока он остается российским президентом, в стране не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа". В ответ министерство иностранных дел Великобритании заявило, что гордится легализацией однополых браков в королевстве и призвало мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств.
Пушкова удивил пафос британских дипломатов, и он отметил, что Россия ничего не навязывает Западу, но и не принимает чуждых понятий.
14 февраля, 22:16В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"