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2020-02-15T13:42+0300
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Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского
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РИА Новости

Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского

13:42 15.02.2020
79102
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Великобритании на слова Путина о приверженности терминам "мама и папа".
"Ответ по существу содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера Владимира Зеленского "Папа вам — не мама". Даже если президент Зеленский во имя "толерантности" так больше не считает (хотя, надеюсь, считает), в этом он был абсолютно прав", — написал парламентарий в Twitter.
Ранее Владимир Путин заявил, что пока он остается российским президентом, в стране не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа". В ответ министерство иностранных дел Великобритании заявило, что гордится легализацией однополых браков в королевстве и призвало мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств.
Пушкова удивил пафос британских дипломатов, и он отметил, что Россия ничего не навязывает Западу, но и не принимает чуждых понятий.
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
14 февраля, 22:16
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
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Алексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
У меня толерантное отношение; кто и как, где и с кем, если это конечно не насилие! Но однополые браки это явный перебор, это бред который человеку в здравом уме в голову не придет, так как противоречит природе! И этого допускать нельзя ни при каком Президенте.
15 февраля, 14:07
ФМФедя Мотылев
30330005
а вы родитель 1 или 2?
15 февраля, 14:21
aanshilovskikh
1072604010
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