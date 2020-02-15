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2020-02-15T10:31+0300
https://ria.ru/20200215/1564813001.html
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
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РИА Новости

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"

10:31 15.02.2020
16937
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен". Сенатор подчеркнул, что если в Британии родителей хотят называть "родитель один и два", а также иметь детей без пола, то это "их дело".
"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", — подытожил Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию заявил, что пока он является главой государства, в России не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа".
В МИД Великобритании, комментируя заявление Путина, призвали мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и отметили, что гордятся легализацией однополых браков в Соединенном Королевстве.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
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Конституция РФФорин-офисАлексей ПушковВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть своими трансформерами и глиномесами гордятся сколько угодно. России только это не надо!
15 февраля, 10:37
Супер Марио
4840000
Может в Британии и у двух,к примеру,самцов сусликов,есть потомство?Очень интересно взглянуть :)
15 февраля, 10:53
troshkin73
1280000
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