Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Он отметил, что пафос заявления министерства "не вполне понятен". Сенатор подчеркнул, что если в Британии родителей хотят называть "родитель один и два", а также иметь детей без пола, то это "их дело".
"Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем", — подытожил Пушков.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию заявил, что пока он является главой государства, в России не будет "родителя номер один и родителя номер 2", а только "мама и папа".
В МИД Великобритании, комментируя заявление Путина, призвали мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и отметили, что гордятся легализацией однополых браков в Соединенном Королевстве.