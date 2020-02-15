В Крыму готовы пресечь возможные украино-румынские провокации

"Мы не можем и не собираемся запрещать странам Черноморского региона сотрудничать друг с другом, развивать военную сферу и даже дружить против нас. Если Украина здесь готовится к обороне и втягивает в это дело Румынию, то это их личное дело. В то же время, если эта дружба зайдет за рамки приличий и начнутся украино-румынские провокации против российских объектов, кораблей или нашего полуострова, то у нас есть силы и средства, чтобы какие-либо инсинуации пресечь на месте. Украина уже получила соответствующий урок", - сказал Бальбек РИА Новости.