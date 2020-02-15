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В Крыму готовы пресечь возможные украино-румынские провокации
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РИА Новости

В Крыму готовы пресечь возможные украино-румынские провокации

13:10 15.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что у России есть силы и средства, чтобы пресечь возможные украино-румынские провокации против российских объектов, кораблей и полуострова.
Ранее глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для "более эффективного противодействия общим угрозам в черноморском регионе". Обе стороны были обеспокоены "угрожающими действиями" России в Черном море.
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"Мы не можем и не собираемся запрещать странам Черноморского региона сотрудничать друг с другом, развивать военную сферу и даже дружить против нас.  Если Украина здесь готовится к обороне и втягивает в это дело Румынию, то это их личное дело. В то же время, если эта дружба зайдет за рамки приличий и начнутся украино-румынские провокации против российских объектов, кораблей или нашего полуострова, то у нас есть силы и средства, чтобы какие-либо инсинуации пресечь на месте. Украина уже получила соответствующий урок", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Надеюсь, румынская сторона сделала из этого выводы и, скорее всего, дружба будет на бумаге и официальных приемах", - добавил он.
Депутат отметил, что несмотря на то, что румынский флот входит в Североатлантический альянс, в НАТО лишь делают заявления, а корабли и самолеты дальше экономических вод России не направляют.
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"Керченский инцидент 2018 года был для всех хорошим уроком", - подытожил Бальбек.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Руслан БальбекВоенно-морские силы УкраиныГосдума РФРумынияРеспублика КрымУкраинаВ мире
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